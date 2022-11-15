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    Kocaeli'de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 2 kamyonun çarpışması neticesinde aracında sıkışan sürücü yaralandı.
    • 15.11.2022 - 04:15
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 04:27
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    Kocaeli'de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, İbrahim Ö. idaresindeki 07 EYN 90 plakalı salatalık yüklü kamyon, hemen önünde seyreden Birdal Ö. yönetimindeki 06 DHK 424 plakalı bal kabağı yüklü kamyona çarptı.

    Sürücü araçta sıkıştı

    Çarpışmanın şiddetiyle İbrahim Ö. aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı #1

    Sıkıştığı yerden çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kocaeli de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı #2

    Yaralının durumu iyi

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı #3


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