Kocaeli’de 200 bin liralık altın ve para olan çanta buldu, sahibine ulaştırdı Duyarlı genç, mesire alanında bulduğu ve içerisinde 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ile para bulunan kadın çantasını, polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

DHA

Yusuf İreç, dün Kocaeli’nin Darıca ilçesi Karabekir Mahallesi’ndeki piknik ve mesire alanında geziyordu.

Yerde kadın el çantası bulan İreç, sahibine ulaşamayınca çantayı açıp kontrol etti.

Çantada ve içindeki cüzdanda 7 burma bilezik, altın küpe, 3 çeyrek altın, bir miktar para ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarının olduğu gören İreç, sosyal medyadan sahibini bulmaya çalıştı.

Sahibine ulaştı

Ancak sonuç alamayan İreç, polis merkezine giderek çantayı teslim etti.

Yapılan çalışmayla çantanın sahibine ulaşıldı.

Kadının eşi Yılmaz Esir, polis merkezine gelerek çantayı teslim aldı.

Esir, Yusuf İreç’e teşekkür etti.

Kimse aramayınca karakola gittiler

Yaşananları anlatan Yusuf İreç, şöyle konuştu:

Defalarca içerisinde ziynet eşyası, para ve banka kartlarının bulunduğu çantanın bizde olduğunu yazıp iletişim kurmaya çalıştık ama bize bir türlü dönüş olmadı. Daha sonra sosyal medyadan çantayı da göstererek, görüntü çekip paylaşımda bulunduk. Yine kimse aramayınca, karakola giderek memur arkadaşlara konuyu anlattık. Onlar da yaptıkları araştırma sonrası çantanın sahibinin telefonunu tespit etti. Daha sonra karakola gelerek çantanın sahibinin eşi olduğunu söyleyen Yılmaz Esir isimli beyefendiye emanetlerini teslim ettik.