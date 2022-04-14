Kocaeli'de 3 kişi kovaladıkları şahsı bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişi, kendisini kovalayan 3 şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde üzerinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Ş.G. kendisini kovalayan 3 şahıstan kaçarak, tekel bayine sığındı.

Kovalayıp bıçakladılar

Tekel bayinin sahibi, şahısları engellemeye çalışsa da , Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D.(16) tarafından bıçaklandı. 3 şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre, olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.