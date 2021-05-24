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    Kocaeli'de 3 milyon liralık vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

    Kocaeli'de 19 kişi, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşları kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek 3 milyon lira dolandırdı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 23:27
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    Kocaeli'de 3 milyon liralık vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

    Kocaeli’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs’ta Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların 30 vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemlerinin tamamlanması sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

    14'Ü TUTUKLANDI

    Adliyede sorgulamaları biten şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Kocaeli de 3 milyon liralık vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı #1

    Kocaeli de 3 milyon liralık vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı #2

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