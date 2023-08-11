Kocaeli'de 4 araç kazaya karıştı, trafik durma noktasına geldi Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 4 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolu Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkiinde, sürücülerinin ismi öğrenilmeyen, 35 BAP 346 plakalı otomobil ve 34 AD 8258 plakalı otomobil ile 06 ED 9924 plakalı kamyon ve 41 GJ 022 plakalı otomobil, iki ayrı noktada maddi hasarlı kazaya karıştı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun sağ ve orta şeridi trafiğe kapandı. Trafik polisleri, sol şeritten kontrollü geçişleri sağladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.