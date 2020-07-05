Kocaeli'de 4 yaşındaki bebeğin kafası demire sıkıştı

Annesiyle dolaştığı sırada kafası bebek arabasının üzerindeki iki demir arasında sıkışan 4 yaşındaki Doruk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi'nde, annesiyle birlikte dolaşmaya çıkan 4 yaşındaki Doruk bebeğin kafası, esnediği sırada bebek arabasının arka kısmında bulunan iki demirin arasına sıkıştı.

Kendi çabaları ile oğlunu kurtarmaya çalışan anne Eda İ. çabalarında başarısız olunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DEMİRLERİ KESEREK MÜDAHALE ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Doruk’u kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile bebek arabası üzerindeki demir kesilerek küçük çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Doruk’un sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı belirlendi.