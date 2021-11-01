Euro
11.039
-0.67%
Dolar
9.516
-0.77%
Altın
548.07
-0.36%
Borsa
1.536
0.94%
Bitcoin
584.531
0.15%
BTXN Coin
26.64
0.52%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Kocaeli'de 51 adet yağmursuyu ızgarasını çalan şüpheli yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzey sularını toplayan 51 adet yağmursuyu ızgarasını çalan şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 51 adet yağmursuyu ızgarasını çalan şüpheli yakalandı

    Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan açıklamaya göre, Alo 185 Çağrı Merkezi’ne İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açık otoparkı alanında bulunan yağmursuyu ızgaralarının çalındığı ihbarı yapıldı.

    51 TANE YAĞMURSUYU IZGARASI ÇALDI

    Kurum avukatı eşliğinde ekipler tarafından yapılan incelemede, 51 adet tekli demir döküm ızgaranın yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi. Çalınan ızgaralardan dolayı açık kalan mazgalların insan ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için bölge güvenlik şeridi içerisine alındı.

    YAKALANAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Aynı gün emniyet birimlerinin yaptığı çalışmada demir döküm ızgaraların 18 yaşındaki bir kişi tarafından çalındığı belirlendi. Zanlı çalınan malzemelerle birlikte polis tarafından yakalandı.

    Ele geçirilen 51 adet demir döküm ızgaranın yerine montajı yapılarak, bölge araç ve yaya trafiğine açıldı.

    Kocaeli de 51 adet yağmursuyu ızgarasını çalan şüpheli yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir