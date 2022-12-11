Kocaeli İzmit'te oturduğu 7'nci kat balkonundan 6'ncı kattaki balkonun tentesine inen bir kadın, itfaiyenin merdivenli aracıyla alındı.

Öğle saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 7'nci katında oturan kadın, evinin balkonundan bir alt katın balkonun tentesinin üzerine indi.

Çamaşır iplerine tutundu

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın bir yandan tentenin üzerinde dururken, bir yandan da evinin balkonundaki çamaşır iplerine tutundu.

İtfaiye kurtardı

DHA'nın haberine göre, merdivenli araçla balkona çıkan bir itfaiye eri, kadını bulunduğu yerde aldı. Kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 6'ncı kattaki balkonun tentesine inen kadını itfaiye kurtardı VİDEO

























