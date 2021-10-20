Kocaeli'de 7 göçmen yakalandı
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 7 göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan şüphelilerden 1'i tutuklandı.
- İHA
- 20.10.2021 - 18:53
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirildi.
7 GÖÇMEN YAKALANDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Uygulama kapsamında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmenleri taşıdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem yapıldı, 1'i ise tutuklandı.