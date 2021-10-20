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    Kocaeli'de 7 göçmen yakalandı

    Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 7 göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan şüphelilerden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 18:53
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    Kocaeli'de 7 göçmen yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

    7 GÖÇMEN YAKALANDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Uygulama kapsamında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmenleri taşıdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem yapıldı, 1'i ise tutuklandı.

    Kocaeli de 7 göçmen yakalandı #1

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