Kocaeli'de 85 yaşındaki kadın, "Bir ihtiyacın var mı" diye soran belediye ekiplerine “Savurmak için bayrak istiyorum” dedi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 85 yaşındaki Hatice Fidan’ı ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını sordu.

TÜRK BAYRAĞI İSTEDİ

25 yıl önce eşini kaybettiği için tek yaşayan Fidan ise tüm ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, ekiplerden evinin önünde dalgalandırmak için Türk bayrağı istedi.

Yaşlı kadının talebi karşısında duygulanan ekipler, talebi gerçekleştirmek için başlattığı çalışma ile Fidan’ın evinin önüne önce bayrak direği montajı yaptı. Daha sonra ekiplerin getirdiği Türk bayrağını heyecanla alan Fidan ise bayrağı göndere çekerek, evinin önünde dalgalanmasını sevinçle izledi.

Kocaeli'de 85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi duygulandırdı ViDEO

"GÖKLERDE DALGALANDIRMAK ONURUMUZDUR"

Yaşlı kadının, belediye ekiplerinden bayrak talep ettiği duygu dolu anlar ise ekipler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin ihtiyacını sorduğu Fidan, “Yıllardan beri bayrak özlemi çekiyorum, evin önüne bayrak asmak Türk'ün şerefini İslam'ın nurunu göklerde dalgalandırmak onurumuzdur.” dedi.