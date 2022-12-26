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    Kocaeli'de ahır alev alev yandı: 30 tavuk telef oldu

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kulübedeki sobadan çıkan yangın ahıra sıçradı. 30 tavuğun telef olduğu yangında, 150 balya saman da kül oldu.
    • 26.12.2022 - 23:49
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    Kocaeli'de ahır alev alev yandı: 30 tavuk telef oldu

    Kocaeli'nin Gölcük ilçeside Cumhuriyet Mahallesi 3032. Sokak'ta, Engin Kesdoğan'a ait kulübedeki sobadan çıkan kıvılcım yan tarafta bulunan ahırdaki samanlara sıçradı.

    Yangın bir anda büyüdü

    Samanların alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Engin Kesdoğan yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Ahırda bulunan büyükbaş hayvanları ve tavuklarını çıkarmaya çalışan Kesdoğan, diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de ahır alev alev yandı: 30 tavuk telef oldu #1

    30 tavuk telef oldu

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ahırda bulunan 30 tavuk telef oldu, 150 balya da saman kül oldu.

    Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de ahır alev alev yandı: 30 tavuk telef oldu #2


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