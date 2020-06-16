Dolar
6.8462
0.2401%
Euro
7.7229
-0.075%
Altın
1720.01
-0.3106%
Borsa
111628.98
1.8922%
G. Altın
379.635
0.3067%
Bitcoin
65051.92
0.1169%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kocaeli'de akrabasına kızan kişi, ahırları ateşe verdi

    İki ahırın küle döndüğü yangında, 6 buzağı telef olmaktan kurtarıldı.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 15:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kocaeli'de akrabasına kızan kişi, ahırları ateşe verdi

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi’nde Yücel Baydemir isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan ve aile üyeleri arasında hisseli olan ahıra kurbanlık hayvan getirtmek istedi.

    Diğer aile üyeleri duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Yücel Baydemir’in ismi öğrenilemeyen halası, iddialara göre çıkan tartışma sonucunda sinirlenerek, ahırın önüne gelerek ateşe verdi.

    2 AHIR, ALEVLERE TESLİM OLDU

    Ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan bir vatandaşa ait ahıra da sıçradı. Yangının sıçradığı ikinci ahırda bulunan 6 buzağı, vatandaşlar tarafından son anda dışarı çıkartılarak telef olmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'de hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı VİDEO

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -1

    AHIRLAR KÜLE DÖNDÜ

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler otların tutuşması ile yanda bulunan evlere sıçramak üzereyken ekipler tarafından kontrol altına alındı.

    Olay yerine çağrılan iş makinelerinin yardımı ile yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -2

    "BİZİM AHIRI YAKARKEN KOMŞUNUN AHIRINI DA YAKTI"

    Ahırı halasının yaktığını iddia eden Yücel Baydemir, “Olay aile içi tartışma sonucunda oldu. Müşterek arazi. Kurbanlık hayvan istediler. İndirtmedi. Halam da yaktı. Bizim ahırı yakarken komşunun ahırını da yaktı. 6 tane buzağıyı ahırdan ben çıkarttım. Bizim ahırımızda hayvan yoktu.” dedi.

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -3

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -4

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -5

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -6

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -7

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -8

    Hayvanlarını kabul etmeyen akrabasının ahırını yaktı -9

    Görüş Bildir