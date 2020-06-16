Kocaeli'de akrabasına kızan kişi, ahırları ateşe verdi

İki ahırın küle döndüğü yangında, 6 buzağı telef olmaktan kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi’nde Yücel Baydemir isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan ve aile üyeleri arasında hisseli olan ahıra kurbanlık hayvan getirtmek istedi.

Diğer aile üyeleri duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Yücel Baydemir’in ismi öğrenilemeyen halası, iddialara göre çıkan tartışma sonucunda sinirlenerek, ahırın önüne gelerek ateşe verdi.

2 AHIR, ALEVLERE TESLİM OLDU

Ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan bir vatandaşa ait ahıra da sıçradı. Yangının sıçradığı ikinci ahırda bulunan 6 buzağı, vatandaşlar tarafından son anda dışarı çıkartılarak telef olmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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AHIRLAR KÜLE DÖNDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler otların tutuşması ile yanda bulunan evlere sıçramak üzereyken ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Olay yerine çağrılan iş makinelerinin yardımı ile yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BİZİM AHIRI YAKARKEN KOMŞUNUN AHIRINI DA YAKTI"

Ahırı halasının yaktığını iddia eden Yücel Baydemir, “Olay aile içi tartışma sonucunda oldu. Müşterek arazi. Kurbanlık hayvan istediler. İndirtmedi. Halam da yaktı. Bizim ahırı yakarken komşunun ahırını da yaktı. 6 tane buzağıyı ahırdan ben çıkarttım. Bizim ahırımızda hayvan yoktu.” dedi.



