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    Kocaeli'de akü hırsızları tutuklandı

    Kocaeli'de araçların akülerini çalan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 23.11.2022 - 04:07
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    Kocaeli'de akü hırsızları tutuklandı

    Kocaeli Gebze'de vatandaşların park halindeki araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalarda şüpheli 2 şahıs belirlendi.

    2 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İ.H.A. ve D.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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