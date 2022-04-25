Kocaeli Gebze'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine tokat atılan şahıs, yanındaki silahla kurşun yağdırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahla ateş açtı, 1 kişi yaralandı

Tartışmanın büyümesi ile bir şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak diğer şahıslara kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Tahsin E. yaralanırken, vuran şahıs ise olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İHA'nın haberine göre, ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de alacak verecek tartışmasında silah çekildi VİDEO

Atılan tokat sonrası silah çektiği görülüyor

Öte yandan, kaçan şahsın kurşun yağdırıp bir kişiyi yaraladığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların tartıştığı, aralarından bir kişinin diğerine tokat attığı görülüyor.

Görüntülerin devamında tokat yiyen şahıs, yanında getirdiği silahı çıkararak diğer şahıslara ateş etmeye başlıyor. Kurşunların isabet etmemesi için etrafa kaçışan şahıslar, araçların arkasına saklanıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.