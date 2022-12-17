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    Kocaeli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı

    Kocaeli’de polisten kaçan, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil orta refüje çarpıp takla attı.
    • 17.12.2022 - 03:02
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    Kocaeli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı

    Kocaeli'de Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi kavşağında, polisin “Dur” ihtarına uymayan M.O.Y idaresindeki 41 AKM 062 Tofaş marka otomobil kaçmaya başladı.

    3 yaralı

    Kovalamaca esnasında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.K ile G.K yaralandı.

    Kocaeli de alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı #1

    Sürücü alkollü çıktı

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerde sürücü M.O.Y’nin 1.82 promil alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

    Kocaeli de alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı #2

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı #3


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