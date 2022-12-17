Kocaeli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü takla attı: 3 yaralı
Kocaeli’de polisten kaçan, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil orta refüje çarpıp takla attı.
- 17.12.2022 - 03:02
Kocaeli'de Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi kavşağında, polisin “Dur” ihtarına uymayan M.O.Y idaresindeki 41 AKM 062 Tofaş marka otomobil kaçmaya başladı.
3 yaralı
Kovalamaca esnasında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.K ile G.K yaralandı.
Sürücü alkollü çıktı
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerde sürücü M.O.Y’nin 1.82 promil alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.
İnceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.