Kocaeli'de alkollü yakalanan sürücü gazetecilere tepki gösterdi Kocaeli’de trafiğe 1,27 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. O anlar kameralara yansırken alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

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İHA

Alkollü yakalanan sürücü öfkesini gazeteciden çıkardı.

Kocaeli'de yaşanılan olay, kameraya yansıdı.

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde çalışma yürüten trafik polisleri, durdurdukları hafif ticari aracın sürücüsü Aziz V.’ye alkolmetre üfletti.

"Çekmesin saldıracağım"

1,27 promil alkollü çıkan sürücü ceza kesilirken, işlem yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.

Aziz V., "Çekmesin yoksa saldıracağım" gibi tehditler ve küfürler savurdu.

Polis merkezine götürüldü

Alkollü sürücü daha sonra bölgeye gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.