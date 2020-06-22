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    Kocaeli'de aracın camından sarkan adam

    Dakikalarca seyir halindeki aracın camından sarkarak kendini ve trafiği tehlikeye atan adam bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 11:09
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    Kocaeli'ye bağlı Başiskele ilçesi Camidüzü Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi’nde seyir halinde olan bir araçtan sarkan şahıs, hem kendini hem de trafiği tehlikeye atacak bir hareket yaptı.

    Dakikalarca içinde bulunduğu otomobilin cam kısmına oturan şahıs, aracın tavan kısmını tutarak kendini korumaya çalıştı.

    KİMSEYİ UMURSAMADI

    Tehlikeli hareketi ile yürekleri ağızlara getiren şahıs, yolda seyir halinde ilerleyen diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Kocaeli'de aracın camından sarkan adam kameraya yansıdı - VİDEO

    Camdan sarkan vatandaşın bir süre sonra tekrar aracın içine girdiği öğrenildi.

    Kocaeli'de aracın camından sarkan adam #2

    Kocaeli'de aracın camından sarkan adam #3

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