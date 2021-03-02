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    Kocaeli'de aracın çamurluğundan eroin çıktı

    Kocaeli TEM Otoyolunda narkotik ekiplerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 18:20
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    Kocaeli'de aracın çamurluğundan eroin çıktı

    Kocaeli’de Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle bir aracı takibe aldı.

    ÇAMURLUĞA SAKLAMIŞLAR

    TEM Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta yapılan aramalarda, aracın çamurluk kısmına zulalanmış 77 paket halinde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.


    Kocaeli de aracın çamurluğundan eroin çıktı #1

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