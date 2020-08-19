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    Kocaeli'de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı

    Seyir halindeki otobüs şoförü Sercan Aksu, yolda fark ettiği sokak köpeklerini ezilmekten son anda kurtararak yolun dışına çıkarttı.
    • DHA
    • 19.08.2020 - 15:01
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 15:01
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    Kocaeli'de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı

    Kocaeli Körfez ilçesi D-100 karayolunda, 530 hat numaralı Gebze otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Sercan Aksu, yolda iki yavru köpeğin olduğunu görünce aracını durdurdu.

    KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI

    Otobüsten inerek diğer şeritteki otomobili durduran Aksu, yavru köpekleri yol dışına çıkararak araç altında kalıp ölmekten kurtardı.

    Kahraman sürücünün yavru köpekleri kurtarma anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kocaeli'de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı VİDEO

    Kocaeli de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı #1

    Kocaeli de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı #2

    Kocaeli de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı #3

    Kocaeli de, araçların arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı #4

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