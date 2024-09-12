Kocaeli'de av tüfeği ile iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı

İHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde S.G. isimli şahıs, sabah saat 05.18'de yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle bir iş yerini kurşunladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şüpheli kısa sürede av tüfeğiyle beraber yakalandı.
İşlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen S.G., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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