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Kocaeli'de av tüfeği ile iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'de av tüfeği ile iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini otomatik av tüfeği ile kurşunlayan şüpheli, aynı gün yakalanarak tutuklandı.