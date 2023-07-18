Kocaeli'de av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2 yaralı
İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak üzerinde, 2 grup arasındaki tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi vurdu.

2 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı

Vurulan 2 kişi kanlar içinde yere yatarken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2 yaralı

Şahıs aranıyor

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlattı.