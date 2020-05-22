Pandemi döneminde saatlerce çalışan fedakar sağlıkçılar, hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı.

Koronavirüs ile gece güdüz demeden mücadele eden sağlık görevlileri, hastalarıyla birlikte yoğun günler geçirmeye devam ederken, bir yandan da vaka sayısındaki azalmanın mutluluğunu yaşıyor.

DANSLI KUTLAMA

Kocaeli’de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık personelleri ise son günlerdeki düşüşü dans ederek kutladı.

Hastane koridorunda dans eden iki sağlık görevlisi o anları sosyal medyada paylaştı.

Kocaeli'de, azalan vaka sayısını kutlayan sağlıkçılar ViDEO

"NEŞEMİZ HALA YERİNDE"

Paylaşılan görüntüye de,"Sayılar düşüşe geçmiş oh olsun. Neşemiz hala yerinde" şeklinde not düşüldü.

Sağlık çalışanlarının dans ettiği görüntüler, izleyenleri gülümsetti.