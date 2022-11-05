Kocaeli'de oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 23.00 sıralarında Serdar Mahallesi Seka Park marinada balık tutan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü.

Vatandaşlar suda çırpınışını gördü

Suya düşen Ahmet Ö.'nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.





Boğulma tehlikesi geçirdi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı.

Kocaeli'de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu - Video







Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, Ahmet Özcan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



