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    Kocaeli'de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu

    Kocaeli'de oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.
    • 05.11.2022 - 01:33
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    Kocaeli'de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 23.00 sıralarında Serdar Mahallesi Seka Park marinada balık tutan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü.

    Vatandaşlar suda çırpınışını gördü

    Suya düşen Ahmet Ö.'nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Kocaeli de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu #1

    Boğulma tehlikesi geçirdi

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı.

    Kocaeli'de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu - Video

    Kocaeli de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu #2

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, Ahmet Özcan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu #3

    Kocaeli de balık tutmak isteyen adam canından oluyordu #4


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