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Kocaeli'de bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü

Kocaeli'de bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü

Kocaeli Kandıra'da 2 katlı bir ev çökerken, sahipleri Günay ailesinin bayramlaşmak için akrabalarına gitmiş olması, olası bir faciayı önledi.