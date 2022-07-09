Kocaeli'de bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü
Kocaeli Kandıra'da 2 katlı bir ev çökerken, sahipleri Günay ailesinin bayramlaşmak için akrabalarına gitmiş olması, olası bir faciayı önledi.
- 09.07.2022 - 21:46
Saat 18.30 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sezai Günay'a ait 2 katlı kargir ev, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Ailenin bayram ziyaretine gittiği öğrenildi
Gürültüyü duyanlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evde kimsenin olmadığını belirledi. Günay ailesinin bayramlaşmak için Gölcük ilçesine akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre olayın ardından Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, aileyi ziyaret etti.
Çöken evin üzerine, yağış nedeniyle eşyaların zarar görmemesi için branda örtüldü. Olayla ilgili tutanak tutuldu.