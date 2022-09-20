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Kocaeli'de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

İzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.