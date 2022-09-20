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    Kocaeli'de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

    İzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.
    • 20.09.2022 - 22:24
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    Kocaeli'de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

    İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletlerin bulundurulduğu alana gelen 2 kişi, 3 bisikleti takılı oldukları yerden çıkarıp çaldı.

    Polis görüntülerden şüpheliyi tespit etti

    Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişilerden birinin K.D. olduğunu belirledi. K.D.'nin adresine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diğer şüpheyi arama çalışmasının devam ettiği belirtildi.

    Kocaeli de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı #1


    Kocaeli de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı #2

    Kocaeli de belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı #3


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