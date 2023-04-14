Kocaeli'de belediyeye ait araçta yangın çıktı Kocaeli'de belediyeye ait panelvan araç alev topuna döndü, çıkan yangında kimse yara almadı.

İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde, Körfez Belediyesi’ne ait 41 B 9103 plakalı panelvan aracın arka kısmında bulunan jeneratörden kaynaklı yangın çıktı.

Seyir halindeyken yangın çıktı

Araçla seyir halinde olan sürücü yangını fark ederek hemen durdu. Araç kısa sürede araç alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç küle döndü

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken panelvan kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan ses sistemleri de küle döndü. Şans eseri kimse yara almazken yangın ise saniye saniye vatandaşların kamerasına yansıdı.