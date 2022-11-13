Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti

Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti

Kocaeli İzmit'te Şakir Ş., kavga ettiği uyuşturucu bağımlısı oğlu Yunus Ş.'nin boğazını sıktı. Bilincini kaybeden genç hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda Şakir Ş., uyuşturucu bağımlısı oğlu Yunus Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Ş. babasına saldırdı. Oğluna karşılık veren Şakir Ş., kavga esnasında Yunus Ş.'nin uzun süre boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti

Evden gelen kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekipler, Yunus Ş.'nin bilincini kaybettiğini tespit etti. Ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ş. tedavi altına alındı.

Baba, gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, baba Şakir Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















