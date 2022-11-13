Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti
- 13.11.2022 - 22:38
Akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda Şakir Ş., uyuşturucu bağımlısı oğlu Yunus Ş. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Ş. babasına saldırdı. Oğluna karşılık veren Şakir Ş., kavga esnasında Yunus Ş.'nin uzun süre boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.
Oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti
Evden gelen kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekipler, Yunus Ş.'nin bilincini kaybettiğini tespit etti. Ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ş. tedavi altına alındı.
Baba, gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, baba Şakir Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.