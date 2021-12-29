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    Kocaeli'de bir işçi sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi

    Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 00:34
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    Kocaeli'de bir işçi sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi

    Saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, Hasan Akyol isimli şahıs inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü.

    ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ TESTERE SIRTINA SAPLANDI

    Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

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    TESTERE KESİLDİ

    Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de bir işçi sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi #1

    Kocaeli de bir işçi sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi #2

    Kocaeli de bir işçi sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi #3

    Kocaeli de bir işçi sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi #4

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