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    Kocaeli'de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yavuz Ö., husumetli eniştesi Cemalettin A. tarafından cadde ortasında tabancayla bacağından vuruldu.
    • 21.07.2022 - 21:43
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 22:40
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    Kocaeli'de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı

    Saat 18.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Ö., eniştesi Cemalettin A. ve ablasıyla karşılaştı.

    Eniştesi bacağından vurdu

    Yavuz Ö., aralarında husumet bulunan Cemalettin A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemalettin A., tabancasını ateşleyerek Yavuz Ö.'yü sol bacağından vurdu.

    Gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yavuz Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Polis Yavuz Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Kocaeli'de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı VİDEO

    Kocaeli de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı #1

    Kocaeli de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı #2

    Kocaeli de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı #3

    Kocaeli de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı #4

    Kocaeli de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı #5


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