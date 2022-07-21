Kocaeli'de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı

Kocaeli'de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yavuz Ö., husumetli eniştesi Cemalettin A. tarafından cadde ortasında tabancayla bacağından vuruldu.

Saat 18.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Ö., eniştesi Cemalettin A. ve ablasıyla karşılaştı.

Eniştesi bacağından vurdu

Yavuz Ö., aralarında husumet bulunan Cemalettin A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemalettin A., tabancasını ateşleyerek Yavuz Ö.'yü sol bacağından vurdu.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yavuz Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Polis Yavuz Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kocaeli'de bir kişi, eniştesi tarafından silahla vurularak yaralandı VİDEO

















