Kocaeli'de bir kişi 'mutfak neden dağınık' tartışmasında annesini bıçakladı Kocaeli Kartepe'de bir şahıs, mutfağın dağınık olduğu iddiasıyla tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaradı.

İHA

Kocaeli'de yaşanılan olayda, bir kadın ağır yaralandı..

4 Nisan Salı günü Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana gelen olayda 39 yaşındaki S.Ç., evde otururken mutfağın dağınık olduğunu söyleyerek 59 yaşındaki annesi F.Ç. ile tartışmaya başladı.

Annesini bıçakladı

Tartışma üzerine mutfaktan bıçak alan S.Ç., annesini birkaç defa bıçakla yaraladı. Yaralanan anne, can havliyle telefona uzanıp birkaç kilometre ileride oturan kız kardeşine haber verdi. Kız kardeşi, eşiyle birlikte adrese geldi.

Tedavi altına alınan anne ağır yaralı

Kapıyı, annesini bıçaklayan S.Ç. açtı. Sonrasında da evden çıkarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan F.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Piskolojik sorunları olduğu iddia edildi

Öte yandan, yakınları S.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce bu sorunlarla ilgili doktora götürüldüğünü iddia etti.

Olayın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, adresin yakınlarındaki bir otobüs durağında sigara içerken gördükleri S.Ç.’yi gözaltına aldı. S.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.