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Kocaeli'de bir kişi 'neden burada duruyorsun' kavgasında bıçaklandı

Kocaeli'de bir kişi 'neden burada duruyorsun' kavgasında bıçaklandı

Kocaeli'de köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından "Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.