Petrol
120.9
0.08%
Euro
18.0859
0.63%
Dolar
16.8346
0.48%
Altın
1
0.29%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
527.673
0.50%
BTXN Coin
11.10
-2.37%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Kocaeli'de bir kişi 'neden burada duruyorsun' kavgasında bıçaklandı

    Kocaeli'de köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından "Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
    • 08.06.2022 - 00:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir kişi 'neden burada duruyorsun' kavgasında bıçaklandı

    Saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde meydana gelen olayda iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek “Burada ne duruyorsun?” diyerek kendisiyle tartıştı.

    Bıçaklayıp kaçtılar

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, T.T.’yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de bir kişi neden burada duruyorsun kavgasında bıçaklandı #1

    Kocaeli de bir kişi neden burada duruyorsun kavgasında bıçaklandı #2

    Kocaeli de bir kişi neden burada duruyorsun kavgasında bıçaklandı #3

    Kocaeli de bir kişi neden burada duruyorsun kavgasında bıçaklandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Satırlı saldırganı, vatandaşlar etkisiz hale getirdi
    3. Sayfa

    Satırlı saldırganı, vatandaşlar etkisiz hale getirdi

    Konteynerle merdiven arasında sıkışarak can verdi
    3. Sayfa

    Konteynerle merdiven arasında sıkışarak can verdi

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir