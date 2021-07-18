Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
270.675
-0.70%
EXEN Coin
24.51
-0.76%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde Hakan A., kafede tartıştığı Tuncer S.’yi tabancayla 4 el ateş ederek, yaraladı. Tuncer S., hastaneye kaldırılırken, Hakan A. da gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 18:21
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 19:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

    Öğleden sonra Derince'nin Yenikent Mahallesi’ndeki kafede meydana gelen olayda, Hakan A. ve Tuncer S., birlikte geldikleri kafede bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartıştı.

    ARKADAŞINI TABANCAYLA VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.’ye 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S., kanlar içinde yerde kalırken, Hakan A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    VURULAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi yapılan Tuncer S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Hakan A.'yı kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı VİDEO

    Kocaeli de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı #1


    Kocaeli de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı #2

    Kocaeli de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı #3

    Kocaeli de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir