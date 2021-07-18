Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Hakan A., kafede tartıştığı Tuncer S.’yi tabancayla 4 el ateş ederek, yaraladı. Tuncer S., hastaneye kaldırılırken, Hakan A. da gözaltına alındı.

Öğleden sonra Derince'nin Yenikent Mahallesi’ndeki kafede meydana gelen olayda, Hakan A. ve Tuncer S., birlikte geldikleri kafede bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartıştı.

ARKADAŞINI TABANCAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.’ye 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S., kanlar içinde yerde kalırken, Hakan A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VURULAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan Tuncer S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Hakan A.'yı kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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