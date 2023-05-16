Kocaeli'de bir sürücü aracını yasak yere çektiği gerekçesiyle silahla vuruldu

DHA
Kocaeli'de yaşanılan tartışmada kan aktı..
Saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Emin K., ATM’den para çekmek için aracını park yapmanın yasak olduğu yol kenarına durdurdu.
Bacağından vuruldu
Bu sırada aracıyla arkadan gelen Müslüm Ö., duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm Ö., yanındaki tabancayla Emin K.’yi bacağından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alındı
Polis, olayın ardından kaçan Müslüm Ö.’yü yakalayıp, gözaltına aldı.