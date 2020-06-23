Kocaeli'de, caminin minberinde doğum yapan kedi

Camiye girerek minberinin altında doğum yapan kedi ve yavrularına, cami imamı sahip çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Yalı Cami’nin imamı Harun Özdemir, camiye gelen bir kedinin minberin altına kaçtığını fark etti.

Bunun üzerine fenerle minberin altına bakan Harun Özdemir, kedinin doğum yaptığını gördü.

KEDİLERE SAHİP ÇIKTI

Yavru kedileri sokağa atmaya kıyamayan 36 yıllık imam, minberin alt kısmındaki boşlukta anne ile 2 yavrusuna bakmaya başladı. Minberin altında büyüyen kedi yavruları kendilerine bakacak erişkinliğe ulaşana kadar sahiplenilmezse, doğal yaşama bırakılacak.

"HAYVANLARI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Harun Özdemir kedileri ve 2 yavrusunu sokağa atmaya kıyamadığını belirterek, "Cami havalansın diye pencerelerden birisini açık bırakıyorum. Şüphelendim hayvandan, cemaat dağılınca ben kolladım kediyi. Baktım kedi minberin altına girdi. Minberin altına girdikten sonra, odamdan el fenerini aldım. Hayvan burada yavrulamış. Hayvanlara karşı da bir sevgi var bizde. Bu nedenle kıyamadım hayvana. Biraz daha büyüyünce salıvereceğiz inşallah veya belediyeye de haber verdim gelin alın diye. Belediyeden haber bekliyoruz. Peygamber efendimiz de hayvan sevgisinden daima bahsetmiştir. O yüzden hayvanları korumak zorundayız dinen” dedi.