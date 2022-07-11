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    • Kocaeli'de 'çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi

    Kocaeli'de 'çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi

    Kocaeli'de iki aile arasındaki çeyrek altın kavgasının tarafları, bayramda bir araya geldi. Yeniden birbirine giren ailelerin kavgasında 1 polis yaralandı.
    • 11.07.2022 - 21:36
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    Kocaeli'de 'çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi

    Saat 19.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Esentepe Mahallesi Kaza Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 hafta önce Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı.

    "Biz size yarım altın takmıştık, siz niye çeyrek takıyorsunuz" kavgası

    Karşı tarafın, ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ sözü üzerine tartışma yaşandı. Çıkan kavga sırasında Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbede esnasında eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Bayramda bir araya gelen aileler yeniden kavga etti

    Olayın ardından iki ailenin yakınları Kurban Bayramı ziyareti sırasında yolda karşılaştı. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis tarafları güçlükle sonlandırdı.

    Bir polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

    Yaşanan arbede esnasında bir polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili Gökhan Şencan ve Selahattin Şencan polis tarafından gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre polis, tarafların oturduğu  ve olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinden destek alan polis, sokağın her iki tarafını trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli de çeyrek altın kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi #1

    Kocaeli de çeyrek altın kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi #2

    Kocaeli de çeyrek altın kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi #3

    Kocaeli de çeyrek altın kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi #4

    Kocaeli de çeyrek altın kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi #5

    Kocaeli de çeyrek altın kavgasının tarafları bayram ziyaretinde yeniden birbirine girdi #6


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