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    Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde genç kızın kucağından düşen çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf, "Köpek direkt çocuğa saldırdı, gözlerinden okudum o korkuyu, çok titredi" dedi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 17:50
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    Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı

    Sabah saatlerinde İzmit'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana gelen olayda,  bir genç kız kucağında çocukla sokak üzerine yürüdüğü sırada üzerine köpek koştu. Panik olan genç kız, kucağındaki çocuğu düşürerek korkuyla kaçtı.

    ESNAF ÇOCUĞU KÖPEKTEN KORUDU

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise köpeği tasmasından çekerek çocuğun yanından uzaklaştırdı. Köpeğin genç kızı ve çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    "GÖZLERİNDEN OKUDUM KORKUYU, ÇOK TİTREDİ"

    Köpeğin küçük çocuğa saldırmaması için yardımına koşan esnaf Fatih Ateş, olayı şu ifadelerle anlattı:

    "Sabah biz buradayken sahipli ama başıboş bir köpek çocuklara saldırdı. Biz de bir şey olmaması için yakaladık, görevimizi yaptık. Köpek direkt olarak çocuğa doğru koştu. Diğer genç kızla zaten ilgilenmedi ama o da çok korktu. Ben gözlerinden okudum o korkuyu, çok titredi. Küçük çocuk zaten çok ağladı. Genç kız ise korkudan bıraktı çocuğu, o da çok korktu.

    Kocaeli de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı #1

    "KÖPEKLERİ BİZ DE SEVİYORUZ AMA BAŞIBOŞ BIRAKILDIĞINDA OLMUYOR"

    Biz köpeği yakaladıktan sonra uzaklaşıp gittiler. Köpeği yakaladıktan sonra boş bir araziye bağladık. Sonrasında da belediye ekipleri gelip köpeği aldılar. Başıboş köpeklere sahip çıkılmasını, sokaklarda saldırmamalarını istiyoruz. Köpekleri biz de seviyoruz ama başıboş bırakıldığında olmuyor."

    Kocaeli de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı #2

    Kocaeli de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı #3


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