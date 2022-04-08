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    Kocaeli'de çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

    Kocaeli'de 4 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu mama sandalyesinin deliğine parmağını sıkıştırdı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 00:22
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    Kocaeli'de çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

    Saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Hifa Zehra, oturduğu mama sandalyesinde bulunan deliğe parmağını sıkıştırdı.

    Sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

    Panik olan aile, kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Eve gelen itfaiye ekipleri sıkışan parmağın etrafını kestiği sırada sağlık ekipleri minik kızı sakinleştirmeye çalıştı.

    Plastik sandalyenin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, Hifa Zehra'nın parmağını çıkardı. Küçük çocuğun parmağının zarar görmediği öğrenildi.

    Kocaeli de çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı #1

    Kocaeli de çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı #2


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