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    Kocaeli'de denizden piknik masası çıktı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 00:15
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 01:04
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    Kocaeli'de denizden piknik masası çıktı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde meydana gelen olayda, İzmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

    DENİZDEN PİKNİK MASASI ÇIKTI

    Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı.

    Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi.

    Kocaeli'de denizden piknik masası çıktı VİDEO

    Kocaeli de denizden piknik masası çıktı #1

    Kocaeli de denizden piknik masası çıktı #2

    Kocaeli de denizden piknik masası çıktı #3

    Kocaeli de denizden piknik masası çıktı #4

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