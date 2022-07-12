Kocaeli'de denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu
Kocaeli'de 3 arkadaş denize girdikten kısa bir süre sonra aralarından biri boğuldu. Bir diğeri kurtarılırken, Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.
- 12.07.2022 - 07:20
Kocaeli'de akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.
Ekipler olay yerine geldi
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.
1 kişi boğuldu
AA'nın haberine göre 3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.