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    Kocaeli'de denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

    Kocaeli'de 3 arkadaş denize girdikten kısa bir süre sonra aralarından biri boğuldu. Bir diğeri kurtarılırken, Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.
    • 12.07.2022 - 07:20
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    Kocaeli'de denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

    Kocaeli'de akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi.

    Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.

    Ekipler olay yerine geldi

    Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de denize giren 3 kişiden 1 i boğuldu #1

    1 kişi boğuldu

    AA'nın haberine göre 3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.

    Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Kocaeli de denize giren 3 kişiden 1 i boğuldu #2


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