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Kocaeli'de denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

Kocaeli'de denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

Kocaeli'de 3 arkadaş denize girdikten kısa bir süre sonra aralarından biri boğuldu. Bir diğeri kurtarılırken, Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.