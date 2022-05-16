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    Kocaeli'de denizi kirleten gemi, uçakla tespit edildi

    İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla yapılan denetimde Yalova açıklarında denizi kirleten gemi tespit edilip, durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletildi.
    • 16.05.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:36
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    Kocaeli'de denizi kirleten gemi, uçakla tespit edildi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla yaptığı denetim sırasında, Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında bir geminin denizi kirlettiği görüldü.

    Denizi kirlettiği kameralara yansıdı

    DHA'nın haberine göre, 'Jabrayil Dovlatzadeh' isimli tankerin yağ-yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

    Yetkisi gereği durum Sahil Güvenlik Bot 17 Komutanlığı'na iletildi. Denizi kirleten gemiyle ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Kocaeli de denizi kirleten gemi, uçakla tespit edildi #1

    Kocaeli de denizi kirleten gemi, uçakla tespit edildi #2

    Kocaeli de denizi kirleten gemi, uçakla tespit edildi #3

    Kocaeli de denizi kirleten gemi, uçakla tespit edildi #4


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