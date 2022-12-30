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    Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL'lik ceza

    Kocaeli’de denizi kirlettiği gerekçesiyle İtalyan bandıralı petrol gemisine 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesildi.
    • 30.12.2022 - 22:49
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    Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL'lik ceza

    Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca İzmit Körfezi'nde yapılan rutin denetimler esnasında İtalyan bandıralı petrol gemisinin denize atık bıraktığı tespit edildi.

    11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi

    İHA'nın haberine göre, isminin Grande Ellade olduğu öğrenilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.

    Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL'lik ceza - Video

    Kocaeli de denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL lik ceza #1

    Kocaeli de denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL lik ceza #2


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