Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 5 milyon lira ceza
Kocaeli İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
- 15.09.2022 - 21:51
- Güncelleme : 15.09.2022 - 22:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı belirlendi.
5 milyon 27 bin 626 lira ceza
Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı 'Maximus-1' isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
DHA'nın haberine göre, denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.