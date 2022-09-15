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    Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 5 milyon lira ceza 

    Kocaeli İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
    • 15.09.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 22:00
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    Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 5 milyon lira ceza 

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı belirlendi.

    5 milyon 27 bin 626 lira ceza

    Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı 'Maximus-1' isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.

    DHA'nın haberine göre, denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.

    Kocaeli de denizi kirleten gemiye 5 milyon lira ceza  #1

    Kocaeli de denizi kirleten gemiye 5 milyon lira ceza  #2


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