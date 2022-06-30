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    Kocaeli'de depoda yangın çıktı

    Kocaeli'de bir depoda meydana gelen yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın kısa sürede etkisiz hale getirildi.
    • 30.06.2022 - 07:49
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    Kocaeli'de depoda yangın çıktı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4464 Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri olay yerine geldi

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan jandarma ekipleri, deponun kilidini kırarak itfaiye ekiplerine kapıyı açtı.

    Kocaeli de depoda yangın çıktı #1

    Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre içeriye giren ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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