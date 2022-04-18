Kocaeli'de dereye düşen vincin operatörü ekipler tarafından kurtarıldı

Kocaeli'de dereye düşen vincin operatörü ekipler tarafından kurtarıldı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Muhtarşefki Sokak'ta bulunan köprüde, operatör S.Ü. idaresindeki vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

Ekipler olay yerine geldi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vinçte sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de dereye düşen vincin operatörü ekipler tarafından kurtarıldı - Video

Yaralı sedyeyle kurtarıldı

İHA'nın haberine göre, uzun uğraşlar neticesinde bulunduğu yerden kurtarılan S.Ü., sedyeyle dik ve ağaçlık alandan yukarı çıkarıldı.

S.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



