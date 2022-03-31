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    Kocaeli'de dubayı mayın zanneden kişi ekipleri harekete geçirdi

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 20:08
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    Kocaeli'de dubayı mayın zanneden kişi ekipleri harekete geçirdi

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı’nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

    MAYIN ZANNEDİLEN CİSMİN DUBA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi.

    Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

    Kocaeli de dubayı mayın zanneden kişi ekipleri harekete geçirdi #1


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