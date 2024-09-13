Kocaeli'de
AA

Kocaeli'nin ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde K.U. (21) idaresindeki plakasız motosikletle ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİSİN KURŞUNUYLA YARALANDI

Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Editör