Kocaeli'de dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle belediye binasına daldı
Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü, saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.
- AA
- 15.02.2021 - 09:17
- Güncelleme : 15.02.2021 - 10:02
Kocaeli'nin, Gölcük ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 karayolunda bulunan Karamürsel Belediyesi'nin giriş kapısına çarptı.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SAKLANDI
Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.
Kocaeli'de dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle belediye binasına daldı ViDEO