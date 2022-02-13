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    Kocaeli'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta ele geçirilen 115 kilogram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 19:06
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    Kocaeli'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu.

    ARAÇTA 115 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı #1


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