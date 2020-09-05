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    Kocaeli'de eşini öldüren müezzin tutuklandı

    İzmit ilçesinde aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 21:33
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    Kocaeli'de eşini öldüren müezzin tutuklandı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı.

    Kocaeli de eşini öldüren müezzin tutuklandı #1

    EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı yapılan tedavisinin altından gözaltına alınırken, Özlem Güneş’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kocaeli de eşini öldüren müezzin tutuklandı #2

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Cinayeti ihbar eden Zülküf Güneş, emniyette tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

    Kocaeli de eşini öldüren müezzin tutuklandı #3

    Kocaeli de eşini öldüren müezzin tutuklandı #4

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