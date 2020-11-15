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    Kocaeli'de eski kız arkadaşını alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı

    Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.11.2020 - 20:29
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    Kocaeli'de eski kız arkadaşını alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı

    Kocaeli'de, kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı ve evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu.

    Polis ekipleri, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.D'nin evine gitti.

    EVİNDE KÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D. gözaltına alınırken, evde bulunan M.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Polisin evde yaptığı aramada tabanca mermisi bulundu.

    B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden korona salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak salıverildiği öğrenildi.

    Öte yandan, polis memurları da kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.

    Kocaeli de eski kız arkadaşını alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı #1

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